Charles gedenkt 50e verjaardag van komst vluchtelingen uit Uganda

Koning Charles was woensdag op Buckingham Palace aanwezig bij de herdenking dat in 1972 tienduizenden Aziatische inwoners van Uganda het Afrikaanse land moesten ontvluchten. Bijna de helft van dit aantal streek neer in het Verenigd Koninkrijk, schrijft het hof.

Op 4 augustus 1972 kregen zo’n 60.000 Aziatische inwoners van Uganda van toenmalig president-generaal Idi Amin het bevel om binnen negentig dagen het land te verlaten. Amin wilde zo het Afrikaanse land “teruggeven aan de etnische Ugandezen”. Bijna de helft van de vluchtelingen werd, verdeeld over zestien opvangkampen, in het Verenigd Koninkrijk ontvangen.

Diverse organisaties als het Britse Rode Kruis, Oxfam en duizenden vrijwilligers boden in die tijd hulp aan de vluchtelingen. Dat gebeurde onder meer door middel van het geven van warme kleding, het organiseren van activiteiten voor kinderen en het geven van Engelse les. Woensdag werden veel van de vluchtelingen en vrijwilligers herenigd tijdens de ceremonie op het paleis.