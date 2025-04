Charles gedenkt gesneuvelde militairen Australië en Nieuw-Zeeland

Koning Charles staat donderdag stil bij de Slag om Gallipoli, een schiereiland voor de kust van het huidige Turkije. In 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog, vond hier een mislukte invasie plaats waarbij vooral Australische en Nieuw-Zeelandse geallieerden om het leven kwamen.

“Ik denk terug aan de vreselijke verliezen die zovelen leden tijdens de gevechten. Hoewel de impact van deze verliezen weerklinkt door de geschiedenis, kunnen we troost putten uit de warme vriendschappen en diepe allianties die zijn ontstaan uit de wanhoop van Gallipoli en die na 110 jaar nog steeds voortduren”, sprak prinses Anne namens haar broer bij een herdenkingsdienst op Gallipoli. “Hoewel ik zeer verdrietig ben dat ik er niet bij kon zijn, zijn mijn gedachten en gebeden bij u op het moment dat we eer betonen aan de dappere soldaten die vochten en hun leven opofferden tijdens de Slag om Gallipoli”, besloot Anne de boodschap van Charles.

Op Instagram schrijft Buckingham Palace namens Charles dat de koning ook eer wilde bewijzen aan de Australische en Nieuw-Zeelandse veteranen en aan de nog actieve militairen. “Door de generaties heen zijn jullie de ontembare geest van Anzac blijven uitdragen, gesmeed in vreselijke conflicten en bewaard in vrede van moed, vriendschap en opoffering”, aldus de Britse koning. Anzac is de naam waaronder Australische en Nieuw-Zeelandse troepen gezamenlijk optreden in oorlogstijd.