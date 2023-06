Charles geeft hoogste Schotse onderscheiding aan Camilla

Koning Charles heeft de hoogste koninklijke onderscheiding van Schotland aan zijn vrouw koningin Camilla gegeven. Ze is nu lid van de Orde van de Distel, heeft Buckingham Palace bekendgemaakt.

De in 1687 ingestelde Orde van de Distel, genoemd naar de nationale bloem van Schotland, is de hoogste Schotse ridderorde en komt in rangorde na de Engelse Orde van de Kousenband die uit 1348 stamt. Alleen de koning mag nieuwe leden benoemen.

De orde bestaat uit maximaal zestien leden. Naast Charles zelf zijn ook zijn zoon prins William, die in Schotland de titel hertog van Rothesay draagt, en Charles’ zus prinses Anne lid.

Het is de eerste keer dat Charles een nieuw lid aandraagt sinds hij koning is. Tot vorig jaar stond zijn moeder koningin Elizabeth aan het hoofd van de orde.