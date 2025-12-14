Charles ‘geschokt en verdrietig’ door terreuraanval Bondi Beach

Koning Charles heeft gereageerd op de dodelijke aanslag op een Joodse chanoekaviering zondag in Australië. In een schriftelijke reactie laat de Britse koning weten dat hij en zijn vrouw koningin Camilla “geschokt en verdrietig” zijn “door de afschuwelijke antisemitische terreuraanval op Joodse mensen die de chanoekaviering bij Bondi Beach bijwoonden”.

“Onze gedachten gaan uit naar iedereen die zo vreselijk is getroffen, inclusief de politieagenten die gewond raakten terwijl ze leden van hun gemeenschap beschermden”, deelt Charles mee. “We prijzen de politie, de hulpdiensten en de burgers wier heldhaftige acties ongetwijfeld nog grotere verschrikkingen en tragedies hebben voorkomen.”

De koning, die ook staatshoofd is van Australië als onderdeel van het Gemenebest, prijst de Australiërs om hun mentaliteit in zware tijden. “In tijden van pijn komen Australiërs altijd samen in eenheid en vastberadenheid. Ik weet dat de gemeenschapsgeest en liefde die zo sterk stralen in Australië – en het licht in het hart van het chanoekafeest – altijd zullen zegevieren over de duisternis van zulk kwaad.”

De premier van New South Wales maakte zondag bekend dat er bij de aanval op het strand in Sydney zeker twaalf mensen omkwamen toen meerdere schutters het vuur openden. Volgens de autoriteiten in Australië hadden de daders een terroristisch motief.