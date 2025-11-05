Charles grapt over eigen armbreuken tijdens bezoek aan kliniek

Koning Charles heeft zich woensdag van zijn humoristische kant laten zien toen hij in een kliniek een man ontmoette die met zijn arm in het gips zat. “Ik heb ook een eindeloze hoeveelheid platen en schroeven in mijn arm”, zei de Britse vorst, die in de loop der jaren heel wat sportblessures opliep. “Het enige wat je overhoudt als je dood neervalt, is Made in Switzerland”, grapte Charles.

De koning was op bezoek bij Chatfield Health Care in Londen, dat specialistische zorg levert aan veteranen. Het medisch centrum is aangesloten bij het Veteran Friendly-programma, dat huisartsen opleidt om veteranen en hun families te ondersteunen. Tijdens het bezoek sprak Charles onder meer met veteranen en vertegenwoordigers van de organisaties die hen gezondheidszorg bieden.

Aan het einde van zijn bezoek nam de koning de tijd om belangstellenden te ontmoeten die buiten het centrum op hem stonden te wachten. “Het is nog geen lunchtijd”, zei Charles tegen een vrouw die speciaal pauzeerde van haar werk om hem te kunnen zien.