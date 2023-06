Charles haalt uitgesteld staatsbezoek Frankrijk in september in

Koning Charles en koningin Camilla gaan in september op staatsbezoek naar Frankrijk. Dat meldt persbureau Reuters. Aanvankelijk zou de Britse koning in maart al een staatsbezoek brengen aan Frankrijk, maar het bezoek werd in overleg met de Franse president Emmanuel Macron uitgesteld wegens onrust rondom de omstreden pensioenhervorming.

Het land had op het moment van uitstel al weken te maken met betogingen en blokkades tegen de omstreden pensioenhervorming van Macron, van 62 naar 64 jaar. Ook in de steden die het koningspaar zou aandoen, Parijs en Bordeaux, waren ongeregeldheden.

Het bezoek aan Frankrijk zou het eerste staatsbezoek voor het Britse koningspaar worden. Door het uitstellen ervan werd dat het geplande bezoek aan Duitsland, een week later. Buckingham Palace liet na het uitstellen al weten het staatsbezoek zo snel mogelijk te willen inhalen.