Charles haalt zus Anne in als ‘hardst werkende’ royal

Prinses Anne is niet langer het ‘hardst werkende’ lid van de Britse koninklijke familie. Koning Charles is haar voorbijgegaan, meldt The Telegraph op basis van een analyse van de Court Circular, de dagelijkse agenda van het Britse hof.

Charles werkte in 2025 de meeste officiële verplichtingen af. Het waren er 533, terwijl zijn zus Anne er 478 uitvoerde. Zij werkte wel op meer dagen: 186.

Prins Edward en zijn vrouw Sophie volgen met 313 en 235 verplichtingen en ook de hertog van Gloucester (212), met zijn 81 jaar het op een na oudste werkende lid van de familie, overtrof prins William. Hij had 202 verplichtingen, wat een stijging is van 139 in vergelijking met 2024. Prinses Catherine, die aan het begin van het jaar onthulde dat ze in remissie was van kanker, voerde 68 publieke taken uit.

Ook Charles had vorig jaar nog te maken met zijn wekelijkse behandelingen tegen kanker. The Telegraph beschrijft de koning als “onvermoeibaar”. Volgens de analist van de krant lijkt het alsof hij “de verloren tijd” van een jaar eerder aan het inhalen was.