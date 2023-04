Charles herinnert trots aan zoons bij militaire academie

De Britse koning Charles heeft vrijdagochtend een bezoek gebracht aan de militaire academie in Sandhurst. De koning was daar voor de zogeheten Sovereign’s Parade, de traditionele afzwaaiceremonie voor afgestudeerde militairen.

De parade vormt de afsluiting van 44 weken intensieve training van de cadetten. De koning stond in zijn toespraak stil bij het harde werk van de militairen in opleiding. “Ik maak me geen illusies over hoe hard jullie allemaal hebben gewerkt de afgelopen 44 weken en ik hoop dat jullie terecht trots zijn op jullie prestaties. Ik besef dat jullie hier niet zouden zijn zonder de steun van jullie vrienden en familie die hier in grote getale aanwezig zijn.” Charles verwees daarbij ook naar zijn zoons William en Harry, die ook een opleiding aan de militaire academie hebben afgerond. “Als vader van twee alumni van deze academie weet ik dat jullie vrienden en familie ontzettend trots op jullie zijn”.

Charles was niet de enige koning die aanwezig was bij de ceremonie. Ook koning Abdullah van Jordanië was van de partij met zijn zoon kroonprins Hussein, net als de Luxemburgse groothertog Henri. Zij hebben alle drie een opleiding gevolgd aan de militaire academie. Het Jordaanse hof deelde later op Twitter een foto van het vierkoppige koninklijk gezelschap.