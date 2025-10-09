Charles hoopt in film belang van samenwerking met natuur te tonen

Koning Charles hoopt met de film Finding Harmony: A King’s Vision, die begin volgend jaar verschijnt, te laten zien hoe belangrijk het is om te werken aan een duurzamere wereld. De film, die eerder dit jaar werd aangekondigd, gaat over Charles’ opvatting dat de mensheid onderdeel is van de natuur en er niet los van staat.

“De natuur is onze ondersteuner, we zijn onderdeel van de natuur”, zegt de Britse koning in een verklaring over de film. “Wat we haar aandoen, doen we dus eigenlijk onszelf aan. Het grootste deel van mijn leven heb ik geprobeerd manieren te promoten en aan te moedigen waarop we met de natuur kunnen samenwerken in plaats van ertegenin te gaan. Met andere woorden, om het evenwicht te herstellen op onze planeet, die zo onder druk staat.”

De film is geregisseerd door Nicholas Brown en is begin 2026 op Amazon Prime Video te zien. Finding Harmony: A King’s Vision gaat over de filosofie van The King’s Foundation, een liefdadigheidsinstelling die Charles in 1990 oprichtte toen hij nog prins van Wales was.

“Het is nog nooit zo belangrijk geweest dat de wereld zich gezamenlijk inspant om onze planeet te beschermen en prioriteit te geven, en om onze relatie met haar te herstellen”, vervolgt Charles.