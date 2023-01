Charles houdt bijna 650 jaar oude traditie in stand bij kroning

Koning Charles houdt bij zijn kroning op 6 mei een bijna 650 jaar oude traditie in ere door inwoners van het Verenigd Koninkrijk op te roepen om deel te nemen aan de ceremonie. Dat meldt de Britse krant The Telegraph donderdag.

Iedereen van wie ooit iemand in de familie onderdeel was van een eerdere kroning, mag volgens het paleis meedoen. Mensen die zich aan willen melden hebben hier vier weken de tijd voor. Zij moeten wel kunnen aantonen dat iemand in hun familie ooit bij een eerdere kroning aanwezig mocht zijn. De taken die mensen kunnen vervullen tijdens de kroning van Charles zijn onder meer het vasthouden van bepaalde voorwerpen zoals een witte staf en de koninklijke scepter.

Voor de kroning van koningin Elizabeth in 1953 had de organisatie achter de ceremonie 21 aanvragen binnengekregen. De eerste kroning waarbij het Britse volk een rol mocht spelen, was die van Richard II in 1377. Omdat Richard nog een kind was toen hij zijn opa als koning opvolgde, bepaalde zijn oom Jan van Gent wie welke rol tijdens de kroning mocht vervullen.