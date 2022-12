Charles houdt kersttoespraak in Chapel in Windsor Castle

De Britse koning Charles houdt zijn eerste kersttoespraak in de St. George’s Chapel in Windsor Castle, waar zijn moeder is begraven. Dat blijkt uit een foto van de toespraak die vrijdagavond is vrijgegeven aan Britse media.

De speech is al opgenomen op 13 december en zal worden uitgezonden op eerste kerstdag. Charles breekt met deze nieuwe locatie met een lange traditie van Elizabeth. De overleden koningin, die zeven decennia regeerde, nam doorgaans haar toespraak op terwijl zij op een stoel zat, tussen veel foto’s van haar familie.

Wel staat er achter Charles een kerstboom. De koning en koningin-gemalin Camilla gaan op eerste kerstdag naar de kerk. Samen met andere leden van de koninklijke familie zijn ze aanwezig bij een ochtenddienst in de St. Mary Magdalene Church in Sandringham.