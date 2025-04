Charles in gesprek met Italiaanse premier Giorgia Meloni

De Britse koning Charles heeft woensdagochtend een ontmoeting gehad met Giorgia Meloni, de premier van Italië. De twee gingen met elkaar in gesprek in Villa Dora Pamphilj in Rome.

Meloni wachtte Charles op bij de villa. Voor de twee aan hun privégesprek begonnen, stelde Charles zijn delegatie voor aan de premier. Onder hen was David Lammy, de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Meloni is partijleider van de Italiaanse nationaal-conservatieve partij Fratelli d’Italia.

Charles is samen met zijn vrouw koningin Camilla in Italië voor een vierdaags staatsbezoek. Het koningspaar viert woensdag tevens dat zij twintig jaar getrouwd zijn.