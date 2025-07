Charles in kilt naar Schotse reddingsmaatschappij

Koning Charles is maandag in Schotland aangekomen. De Britse vorst legde in de regio Thurso, in het noorden van het land, een reeks werkbezoeken af en nam onder meer een kijkje bij reddingsmaatschappij Royal National Lifeboat Institution (RNLI).

Charles reikte onder meer medailles uit aan William Munro, een werknemer die zich al meer dan 55 jaar inzet voor de RNLI. Maandag zou zijn laatste dag zijn maar hij kon er niet bij zijn. In plaats daarvan nam Munro’s dochter de medailles in ontvangst, melden Britse media. De koning vroeg haar om zijn groeten over te brengen aan haar vader.

Charles, gekleed in Schotse kilt, verblijft in het kasteel van Mey in Caithness en verhuist naar verwachting later deze zomer naar Balmoral, waar de koninklijke familie traditiegetrouw de zomer doorbrengt.

De Amerikaanse president Donald Trump is momenteel ook in Schotland. Een ontmoeting met Charles zit er echter niet in. Volgens The Telegraph vonden het Witte Huis en Buckingham Palace het beter om dat te bewaren voor het aankomende staatsbezoek dat Trump in september aan het Verenigd Koninkrijk aflegt. Charles ontvangt de president dan op Windsor Castle.