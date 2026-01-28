Charles in natuurdocumentaire: wereld gaat hard achteruit

Koning Charles vindt dat de wereld “hard achteruitgaat”. Dat zegt de Britse vorst in zijn documentaire Finding Harmony: A King’s Vision. De film, die vanaf 6 februari op Amazon Prime te zien is, gaat woensdagavond in première op Windsor Castle. In de documentaire wil de koning laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken aan een duurzamere wereld.

“Het gaat hard achteruit. Ik zeg dat al veertig jaar en nu zijn we hier”, zegt een volgens persbureau AFP “zichtbaar gefrustreerde” Charles in de film over de huidige staat van het milieu. Bepaalde media, waaronder AFP, kregen een voorproefje van de documentaire die is ingesproken door actrice Kate Winslet.

Volgens Charles kan hij alleen doen wat hij kan doen, “en dat is niet heel veel”. Volgens hem begrijpen mensen niet dat het klimaat niet alleen kapotgaat, maar ook de biodiversiteit schade lijdt. “We zijn eigenlijk voortdurend bezig onze middelen om te overleven te vernietigen. Om dat weer te herstellen is mogelijk, maar dat hadden we lang geleden al moeten doen. We moeten het nu zo snel mogelijk doen.”