Charles jaar na overlijden Elizabeth terug naar Balmoral

Koning Charles viert zijn vakantie komende zomer grotendeels op Balmoral Castle in Schotland, meldt The Telegraph. Dat betekent dat hij op 8 september, wanneer hij precies een jaar koning is, terug is op de plek waar zijn moeder koningin Elizabeth stierf.

Charles zet daarmee een ’traditie’ voort die Elizabeth begon. Zij was op 6 februari bijna altijd op het landgoed Sandringham, waar haar vader in 1952 in zijn slaap overleed. Balmoral zal nu voor altijd geassocieerd worden met het overlijden van de koningin. Ze bracht er vorig jaar de laatste weken voor haar dood door.

Volgens The Telegraph wil Charles de jaarlijkse vakantie met familie op Balmoral voortzetten. Familieleden zijn welkom om aan te sluiten bij de gebruikelijke wandelingen in de natuur, de jacht en de picknicks.

Balmoral Castle is sinds 1852 in bezit van de Britse koninklijke familie. Prins Albert kocht het destijds voor koningin Victoria.