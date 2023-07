Charles keurt medaille goed voor Britten die helpen bij crises

Koning Charles heeft een nieuwe medaille goedgekeurd die is bedoeld voor medewerkers van liefdadigheidsinstellingen en de publieke sector. De medaille heet The Humanitarian Medal en is bedoeld voor mensen die zich inzetten tijdens of na humanitaire crisissituaties, zoals conflicten en natuurrampen.

Dit is een van de eerste nieuwe onderscheidingen die Charles als koning heeft goedgekeurd. The Humanitarian Medal wordt in het Verenigd Koninkrijk ingevoerd voor mensen die “onbaatzuchtig” hebben gehandeld.

De Britse koning is zelf ook terug te zien op de medaille. Aan de ene kant staat een banier met de tekst ‘voor humanitaire diensten’, aan de andere kant is een afbeelding van koning Charles te zien.

“Groot-Brittannië heeft een lange en trotse traditie om als eerste in de rij te staan om mensen in nood te helpen, waar ook ter wereld”, zei Oliver Dowden, vice-premier van het Verenigd Koninkrijk, over de medaille. “Deze nieuwe medaille is een passend eerbetoon aan onze humanitaire helden die de behoeften van anderen boven die van zichzelf stellen, vaak in de meest uitdagende of gevaarlijke situaties.”