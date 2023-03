Charles kiest Frankrijk en Duitsland voor eerste reis als koning

De eerste buitenlandse reis van de Britse koning Charles gaat naar Frankrijk en Duitsland. Buckingham Palace bevestigt dat de koning samen met zijn vrouw Camilla eind maart Berlijn en Parijs aandoet op zijn eerste staatsbezoek als koning.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier ziet het als een “belangrijk Europees gebaar” dat Charles Duitsland en Frankrijk heeft gekozen voor zijn eerste reis buiten het Verenigd Koninkrijk. Het Britse koningshuis ziet het bezoek als een viering van de goede banden en de “gedeelde geschiedenis, cultuur en waardes”.

De Franse president Emmanuel Macron zal de koning eerst ontvangen in Parijs. Daarna reist het koningspaar verder naar Duitsland, waar Charles en Camilla een bezoek brengen aan Berlijn, Brandenburg en Hamburg. In beide landen worden ze ontvangen met een staatsbanket en Charles houdt ook een toespraak in beide parlementen. Het bezoek begint op 26 maart en duurt in totaal zes dagen.

Charles is koning van het Verenigd Koninkrijk sinds zijn moeder Elizabeth begin september overleed. Hij kwam nog niet buiten de grenzen, maar reisde al wel binnen de vier delen van het koninkrijk: Wales, Schotland, Noord-Ierland en Engeland.