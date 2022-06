Charles kijkt uit naar eerste bezoek aan Rwanda

Prins Charles en zijn vrouw Camilla kijken uit naar de bijeenkomst met de leiders van de Gemenebestlanden later deze maand. In een bericht op Instagram schrijft de prins van Wales dat hij in het bijzonder uitziet naar zijn eerste bezoek aan Rwanda, het land waar de bijeenkomst dit jaar plaatsvindt.

“Mijn vrouw en ik kijken er erg naar uit om de leiders van het Gemenebest te ontmoeten en, voor de eerste keer, Rwanda te kunnen bezoeken. In de loop der jaren heb ik veel geleerd van de ideeën, zorgen en ambities die mensen in het Gemenebest zo genereus hebben gedeeld”, schrijft Charles donderdag. Charles woonde de bijeenkomst met de leiders van de Gemenebestlanden vijf keer eerder bij, waaronder in Edinburgh in 1997 en in Sri Lanka in 2013. Donderdag organiseerden Charles en Camilla op Buckingham Palace voorafgaand aan de bijeenkomst een receptie ter ere van de Gemenebest-diaspora van het Verenigd Koninkrijk.

De zogeheten Commonwealth Heads of Government Meeting vindt plaats van 20 tot en met 26 juni in de Rwandese hoofdstad Kigali. De laatste CHOGM was in 2018 in Londen. De bijeenkomst vindt doorgaans om de twee jaar plaats, maar werd vanwege corona in 2020 en 2021 uitgesteld.