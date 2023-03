Charles krijgt Canadees paard cadeau

De Royal Canadian Mounted Police (RCMP) heeft een paard geschonken aan koning Charles. De 7-jarige zwarte merrie Noble kwam eerder deze week vanuit Canada aan bij de koninklijke stallen van Windsor. Buckingham Palace laat weten dat de koning “verheugd” was het paard te zien.

De RCMP, ook wel bekend als de ‘mounties’, is de bereden politie van Canada. Het paleis laat weten dat Noble al deelnam aan zo’n 90 openbare optredens in 50 verschillende plaatsen. Vanwege haar hoogte, kracht en “kalme manier van doen” zou zij een zeer geschikt paard zijn voor de koning.

De RCMP onderhoudt een lange relatie met de Britse koninklijke familie. De eenheid was in 1953 al aanwezig bij de kroning van koningin Elizabeth. Gedurende haar regeerperiode schonk de RCMP de koningin acht paarden. Op de eerste, Birmees, reed Elizabeth vervolgens 18 jaar lang tijdens Trooping The Colour, de jaarlijkse ceremonie ter ere van de verjaardag van het Britse staatshoofd.