Charles krijgt handgeplukte bloemen bij bezoek op luchtmachtbasis

Koning Charles heeft woensdag een bezoek gebracht aan een basis van de Britse luchtmacht RAF in Schotland. In Lossiemouth hield Charles een toespraak en kreeg hij een rondleiding door de basis. Een klein meisje gaf de koning volgens het Britse tijdschrift Hello! een bosje handgeplukte bloemen.

Het bezoek stond in het teken van de hervorming van het Number 42 (Torpedo Bomber) Squadron twee jaar geleden en de presentatie van de nieuwe standaard voor het squadron. In een toespraak zei Charles vertrouwen te hebben in de toekomst van het squadron. “Uw toewijding, vaardigheid en professionaliteit zijn een enorme waarde voor de Royal Air Force en het Verenigd Koninkrijk. U zet een trotse traditie voort en ik twijfel er niet aan dat u ook in de komende jaren de hoogste normen zult blijven hanteren.”

Charles mocht ook een kijkje nemen in een P-8A Poseidon-vliegtuig en sprak onder anderen met RAF-militairen en hun familie, inclusief een kleine baby die moest huilen toen Charles gedag kwam zeggen. Ook kreeg Charles een onderzetter gemaakt van hout van een oude brug op het strand van Lossiemouth.