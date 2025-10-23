Charles krijgt speciale zetel in Vaticaanstad

De Britse koning Charles heeft tijdens het staatsbezoek aan Vaticaanstad een speciale zetel gekregen in de basiliek Sint-Paulus buiten de Muren. De koning nam tijdens een ceremonie plaats op de zetel, die speciaal voor hem en zijn opvolgers is ontworpen.

Op de zetel staat de tekst “Ut unum sint”, Opdat zij één zijn. De zetel zal in de basiliek blijven voor de koning als hij terugkomt, of voor zijn opvolgers. Charles kreeg donderdag ook de eretitel “koninklijke confrater”.

Het Britse koningspaar maakte eerder op de dag kennis met paus Leo. De koning bad ook samen met de paus in de Sixtijnse Kapel.