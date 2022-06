Charles: landen gemenebest bepalen zelf of ze republiek worden

Prins Charles vindt dat het aan landen van het Britse gemenebest zelf is om te bepalen of ze een republiek willen worden. Dat zei de Britse troonopvolger vrijdag tijdens een toespraak voor leiders van het gemenebest in de Rwandese hoofdstad Kigali.

In meerdere landen van het gemenebest wordt al langer gedemonstreerd tegen het Britse koningshuis. Zo kregen onder anderen prins William en diens vrouw Catherine tijdens een reis naar de Cariben te maken met demonstraties.

Charles erkende in zijn toespraak dat de tijden aan het veranderen zijn. “Ik wil nogmaals duidelijk maken, zoals ik eerder ook al heb gedaan, dat elk lid zelf beslist over zijn constitutionele regeling als republiek of monarchie”, aldus de 73-jarige prins. “Een van de voordelen van een lang leven is dat de ervaring leert dat regelingen als deze kunnen veranderen, op een rustige manier en zonder rancune.”