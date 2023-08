Charles leeft mee met bevolking Maui na zware bosbranden

De Britse koning Charles leeft mee met de bevolking van het Hawaïaanse eiland Maui. Deze week braken ten minste drie grote branden uit op het eiland, aangewakkerd door orkaanwinden. De historische badplaats Lahaina werd grotendeels in de as gelegd.

Charles en zijn vrouw Camilla waren “diep geschokt” toen ze hoorden over de grote bosbranden, schrijft de koning in een bericht aan de Amerikaanse president Joe Biden. “Hoe ontoereikend het ook mag zijn, we wilden allebei ons diepst mogelijke medeleven tonen aan de families van degenen die op zo’n tragische manier om het leven zijn gekomen”, vervolgt de monarch. “Onze gebeden zijn bij diegenen wiens dierbaren worden vermist en wiens huizen zijn verwoest”.

De zware bosbranden hebben al aan tientallen mensen het leven gekost, bewoners van het eiland zijn massaal geëvacueerd. De brandweer is nog op verschillende plaatsen aan het werk om het vuur onder controle te krijgen.