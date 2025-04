Charles leeft mee met slachtoffers Vancouver

De Britse koning Charles leeft mee met de slachtoffers van het incident in de Canadese stad Vancouver. Dat heeft de monarch laten weten in een verklaring. Zeker negen mensen zijn overleden nadat een auto op hen was ingereden tijdens een straatfestival.

Charles laat weten dat hij en zijn vrouw, koningin Camilla, “diep bedroefd” zijn door het bericht. “Onze harten en gebeden gaan naar iedereen van wie het leven is versplinterd door deze vreselijke tragedie”, aldus de koning. “We delen ons grootste mogelijke medeleven in deze vreselijke tijd voor zo velen in Canada.”

Canada maakt deel uit van het Gemenebest van Naties, een samenwerkingsverband van 56 onafhankelijke soevereine staten, met de Britse koning als symbolisch hoofd.