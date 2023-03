Charles leert over grootste uitbraak van vogelgriep in VK

Koning Charles heeft vrijdag tijdens een bezoek aan een onderzoekscentrum voor natuur en milieu veel te horen gekregen over het ontstaan en inperken van de grootste uitbraak van vogelgriep in het Verenigd Koninkrijk. Gedurende het bezoek aan de Animal and Plant Health Agency (APHA) in Weybridge ontmoette de koning wetenschappers en keek hij ook zelf door een microscoop.

De medewerkers en wetenschappers van APHA vertelden koning Charles over hun inspanningen om de grootste uitbraak van vogelgriep aan te pakken. Sinds het begin van de uitbraak daarvan in oktober 2021 zijn er 332 gevallen vastgesteld in het VK.

Charles nam ook nog deel aan een discussie over klimaatverandering en ontmoette de medewerkers van APHA die betrokken waren bij hereniging van Oekraïense vluchtelingen en hun huisdieren.