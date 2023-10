Charles legt krans bij Graf van de Onbekende Soldaat in Nairobi

De Britse koning Charles heeft een krans gelegd bij het Graf van de Onbekende Soldaat in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Charles is samen met zijn vrouw, koningin Camilla, in het land voor een vierdaags staatsbezoek.

De president van Kenia, William Ruto, was aanwezig toen Charles de krans neerlegde bij het monument. Het monument eert de overleden militairen in Kenia die vermist zijn of niet konden worden geïdentificeerd.

Charles en Camilla zijn dinsdagochtend gearriveerd in Kenia. In Nairobi werden zij ontvangen door Ruto en zijn vrouw.