Charles neemt speciale boodschap op voor Antarctica-onderzoekers

Koning Charles heeft een speciale boodschap opgenomen ter ere van de 70e verjaardag van de Antarctic Midwinter Broadcast, een uitzending van de BBC om Britse onderzoekers op Antarctica te eren. Op YouTube deelt het Britse hof de boodschap van de 76-jarige vorst.

Charles doet alle onderzoekers de hartelijke groeten en spreekt in het bijzonder zijn waardering uit voor het “zeer belangrijke werk” dat de onderzoekers verrichten. Volgens de koning is het werk van het team op Antarctica “belangrijker dan ooit”, vanwege de verhalen die worden verteld over het verleden, heden en de toekomst. “Door jullie innovatie en onderzoek in diepere ijslagen, weten we van de concentratie kooldioxide in de atmosfeer tot ver in de geschiedenis, meer dan 2 miljoen jaar in het verleden.”

“Elke waarneming, meting en berekening die jullie uitvoeren, draagt bij aan het inzicht van de wereld in de kwetsbare systemen van de aarde en de rol die de mensheid speelt in onze strijd om in harmonie met de natuur te leven”, vervolgt Charles. “Ik heb veel waardering voor de veerkracht en plichtsbesef die jullie allemaal zo doeltreffend tonen en die de pioniersgeest belichamen die al generaties lang kenmerkend is voor de Britse poolverkenning.”

Het BBC-programma wordt jaarlijks op 21 juni, de langste dag, uitgezonden. De onderzoekers van de British Antarctic Survey zijn gestationeerd in Rothera, Bird Island en South Georgia.