Charles negeert vraag over Andrew en Epstein

Koning Charles heeft maandag in Lichfield een vraag genegeerd over zijn jongere broer Andrew en de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. In de Engelse plaats waren honderden mensen op de been om de koning te begroeten, maar er stond ook een demonstrant tussen het publiek.

“Hoe lang wist je al over Andrew en Epstein? Heb je de politie gevraagd om Andrew te beschermen?”, werd naar de koning geroepen. Een video van het incident werd gedeeld door de antimonarchistische beweging Republic. Charles reageerde niet op de uitroep en bleef handen schudden van het toegestroomde publiek.

De Britse monarch was in Lichfield voor onder meer een bezoek aan de kathedraal. Ook ging hij naar het National Memorial Arboretum om bloemen te leggen bij een nieuw monument.

Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de overleden Epstein. De in ongenade geraakte prins deed eerder deze maand afstand van zijn titels. Momenteel is ook de woonsituatie van de royal onderwerp van gesprek in het Verenigd Koninkrijk. Eerder verschenen berichten in de media dat hij slechts symbolisch huur betaalt voor zijn residentie.