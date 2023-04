Charles nodigt honderden liefdadigheidshelden uit voor kroning

Koning Charles heeft meer dan 850 liefdadigheidshelden uitgenodigd voor zijn kroning op 6 mei. Onder hen zijn ook honderden die zijn onderscheiden met een Medaille van het Britse Rijk. Deze medaille, ook wel The British Empire Medal genoemd, erkent de prestatie of bijdrage van dienstbaarheid aan de gemeenschap in een lokaal gebied.

Zo is onder anderen de tiener Max Woosey welkom bij de kroning van Charles. Hij haalde tonnen met geld op voor een hospice in Devon door drie jaar in een tent in zijn tuin te slapen. Ook de 15-jarige Sahil Usman is welkom in mei. Usman, die aan leukemie lijdt, maakte tijdens de coronapandemie manden die hij aan ouderen liet bezorgen.

De houders van de medaille krijgen een zitplaats in Westminster Abbey op 6 mei. Daar zijn 2000 plekken voor gasten.