Charles noemt invasie Oekraïne ‘aanslag op democratie’

De invasie van Rusland in Oekraïne is volgens prins Charles een “aanslag op de democratie”. Tijdens een bezoek aan Southend-on-Sea, dat dinsdag stadsrechten krijgt, praat de prins kort over de oorlog die donderdag begon, zo meldt de Britse nieuwswebsite ITV.

Een toespraak van de prins ging vooral over politicus David Amess die voor het kiesdistrict Southend West lid was van het Lagerhuis en afgelopen jaar werd doodgeschoten. Charles noemt zijn dood “brute agressie” en een aanval op de democratie en vrijheid. “We zien allemaal dat diezelfde waarden deze dagen op de meest brute manier ook in Oekraïne worden aangevallen.”

“We zijn solidair met iedereen die zich verzet tegen deze brute agressie”, besluit Charles zijn verhaal. De prins is de eerste Britse royal die zich zo uitgebreid uitlaat over de situatie in Oekraïne. Wel hebben Charles’ zoon prins William en zijn vrouw Catherine laten weten het land te steunen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski bedankte hen daarvoor op Twitter.