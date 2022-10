Charles onthult eerste plaquette als koning

Koning Charles heeft zijn eerste plaquette als monarch onthuld. Dat deed de Britse vorst in het Schotse Glasgow, waar hij de Burrell Collection heropende.

De collectie wordt getoond in een museum in het Pollok Country Park, in Glasgow. De collectie werd tientallen jaren geleden, in 1983, voor het eerst geopend door koningin Elizabeth. De Burrell Collection is oorspronkelijk een kunstverzameling van Sir William Burrell en zijn vrouw, Constance, Lady Burrell.

Queen Elizabeth overleed op 8 september op 96-jarige leeftijd. Sindsdien is Charles wel al officieel koning, maar de kroning vindt pas plaats op 6 mei volgend jaar.