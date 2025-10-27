Charles onthult gedenkplaats voor lhbti-militairen

Koning Charles onthult maandag een nieuwe gedenkplaats voor militairen die onderdeel zijn van de lhbti-gemeenschap. Het monument Open Letter staat in het National Memorial Arboretum in Staffordshire en is gewijd aan lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender militairen.

Volgens de BBC is de onthulling van het monument het eerste officiële optreden van Charles ter ondersteuning van de lhbti-gemeenschap. De koning zal ook bloemen leggen op de locatie.

Het was tot 2000 illegaal om homoseksueel te zijn in het Britse leger. Wie homoseksueel was, riskeerde ingrijpende onderzoeken, ontslag en soms gevangenisstraf. Het bronzen monument lijkt op een verfrommeld stuk papier met woorden uit persoonlijke berichten die werden gebruikt als bewijs om mensen te beschuldigen. Het is een eerbetoon aan militairen die nu dienen en aan degenen die hebben geleden onder het homoverbod in het Britse leger.