Charles ontmoet Braziliaans stamhoofd in St. James’s Palace

Koning Charles heeft tijdens een receptie op St James’s Palace in Londen een ontmoeting gehad met de inheemse Braziliaanse leider en milieuactivist Raoni Metuktire. Hij is een van de stamhoofden van het Kayapo-volk dat leeft in een beschermd reservaat in Brazilië.

De ontmoeting vond plaats tijdens een receptie van de Circular Bioeconomy Alliance, een organisatie die Charles in 2020 oprichtte als prins van Wales. De CBA zet zich in voor projecten die de transitie naar een circulaire bio-economie versnellen.

Bij de bijeenkomst waren wetenschappers, zakelijke leiders en vertegenwoordigers van inheemse volkeren aanwezig. De receptie volgde op gesprekken over de relatie tussen natuur en menselijke gezondheid, waarbij experts van over de hele wereld kennis en innovatieve oplossingen uitwisselden.