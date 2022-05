Charles ontmoet Oekraïense vluchtelingen tijdens bezoek Roemenië

Prins Charles heeft woensdag tijdens zijn bezoek aan Roemenië een ontmoeting gehad met een groep Oekraïense vluchtelingen. De prins van Wales bezocht samen met Margareta, het hoofd van de Roemeense koninklijke familie, een vluchtelingenkamp in de buurt van Boekarest.

Het is de eerste keer dat een lid van het Britse koninklijk huis in de regio is sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne. Volgens de laatste cijfers zijn bijna een miljoen Oekraïners de grens met Roemenië overgestoken. Alleen al in de afgelopen week waren dat er volgens de BBC zo’n 40.000.

Charles sprak in het kamp met vluchtelingen die voedsel en kleding kwamen halen en kreeg uitleg van de hulpverleners van het Rode Kruis.

Eerder woensdag werd Charles ontvangen op het presidentieel paleis in Boekarest. Hij had daar een ontmoeting van president Klaus Iohannis. De prins bezoekt Roemenië bijna ieder jaar, met name het dorpje Viscri waar hij een aantal eigendommen bezit. De Britse troonopvolger zet zich al jaren in voor het Roemeense cultureel erfgoed, duurzame plattelandsontwikkeling en traditionele architectuur.