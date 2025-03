Charles ontmoet Zelensky nog voor start Oekraïne-overleg

De ontmoeting die koning Charles zondag heeft met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, vindt plaats nog voordat het Oekraïne-overleg in Londen van start gaat. Dat meldt persbureau AFP. Eerder maakte The Sun bekend dat de 76-jarige royal Zelensky ontvangt op zijn landgoed Sandringham, in het oostelijke graafschap Norfolk.

Zaterdag werd Zelensky al ontvangen door de Britse premier Keir Starmer. Van hem kreeg de 47-jarige president op Downing Street 10 de toezegging voor oorlogssteun aan Oekraïne “zolang als nodig is”. Na afloop van die ontmoeting werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk een militaire leenovereenkomst ter waarde van 2,26 miljard pond (2,74 miljard euro) heeft gesloten met Oekraïne.

Tijdens de top die zondag plaatsvindt, waarbij onder anderen leiders van EU-landen en NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte aanwezig zijn, wordt gekeken naar hoe de steun aan Oekraïne versterkt kan worden. Na de aanvaring die Zelensky vrijdag in het Witte Huis had met de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vicepresident JD Vance zullen de ogen nog meer gericht zijn op dit topoverleg.