Charles ontvangt Canadese premier Justin Trudeau

De Britse koning Charles heeft maandag de Canadese premier Justin Trudeau ontvangen op audiëntie. De ontmoeting vond plaats in Sandringham House in Norfolk.

Op een foto die het Britse hof deelt, is te zien hoe Charles en Trudeau elkaar de hand schudden. Buckingham Palace heeft verder geen details vrijgegeven over de inhoud van het gesprek tussen de monarch en de premier. Trudeau kondigde zondag aan dat hij het met Charles wilde hebben over de zaken die voor Canada het belangrijkst zijn.

Begin januari kondigde Trudeau zijn vertrek als premier aan. Hij is sinds 2015 premier van Canada. Het land is onderdeel van het Gemenebest, waardoor Charles symbolisch staatshoofd is.