Charles ontvangt Indiase cricketers op Clarence House

Koning Charles heeft dinsdag het Indiase nationale cricketteam ontvangen op Clarence House. De ontmoeting vond plaats een dag nadat India een zogeheten test had verloren van Engeland.

De Britse vorst had troostende woorden voor het Indiase team. Hij vertelde captain Shubman Gill dat hij maandag op televisie het laatste wicket had zien vallen. “Hij zei dat de manier waarop onze laatste batsman werd uitgeschakeld nogal ongelukkig was en hij vroeg hoe we ons daarna voelden”, aldus Gill volgens persbureau AFP.

India staat nu met 2-1 achter in de reeks van vijf wedstrijden tegen Engeland. Volgende week volgt nog een wedstrijd in Old Trafford en eind deze maand is de finale in Londen.