Charles ontvangt koning Abdullah van Jordanië op audiëntie

Koning Charles heeft donderdag de Jordaanse koning Abdullah op audiëntie gehad. De Britse monarch ontving Abdullah in Buckingham Palace.

Charles en Abdullah, die elkaar al jaren kennen, begroetten elkaar door een hand en twee kussen op de wang te geven. De twee koningen spraken over de bilaterale betrekkingen tussen beide landen. Vrijdag zal Abdullah in gesprek gaan met de Britse premier Rishi Sunak.

Abdullah en zijn vrouw, koningin Rania, gingen donderdag eerder ook al op audiëntie bij paus Franciscus. Dat gebeurde in het Apostolisch Paleis, ook wel Pauselijk Paleis of Heilig Paleis genoemd. Het is het officiële woon- en werkpaleis van de paus in Vaticaanstad.