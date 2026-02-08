Charles ontvangt president Nigeria in maart voor staatsbezoek

Koning Charles ontvangt volgende maand op Windsor Castle de Nigeriaanse president Bola Ahmed Tinubu voor een staatsbezoek. Dat meldt Buckingham Palace zondag op sociale media bij een foto waarop de twee elkaar de hand schudden.

Het bezoek vindt plaats op 18 en 19 maart, aldus het hof. Koningin Camilla en de Nigeriaanse first lady, Oluremi Tinubu, zijn ook aanwezig bij de plechtigheid op het kasteel.

In november bracht Charles’ jongere broer Edward een bezoek aan Nigeria. Hij werd door de president ontvangen. De hertog van Edinburgh was destijds in het land om het International Award Gold Event and Forum bij te wonen.