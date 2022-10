Charles ontvangt presidenten van Afrikaanse Gemenebestlanden

Koning Charles heeft donderdag op Buckingham Palace de president van Togo op audiëntie gehad. Het Afrikaanse land is de meest recente toevoeging aan het Gemenebest.

Op social media deelt het Britse hof foto’s van de ontmoeting tussen Charles en Faure Eyadéma, die sinds 2005 president van Togo is. Togo is het 56e land dat deel uitmaakt van het Gemenebest.

Eerder deze week ontving Charles ook al de presidenten van de Democratische Republiek Congo en Gabon. Met president Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo van Congo sprak de koning onder meer over het belang van de rol die Afrika – en met name dan Congo – speelt in de strijd tegen de opwarming van de aarde.