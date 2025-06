Charles ontvangt winnaars van prijs voor Britse bedrijven

De Britse koning Charles heeft de winnaars van de King’s Award for Enterprise donderdagavond ontvangen op Windsor Castle. De prijs gaat jaarlijks naar Britse bedrijven en andere organisaties die uitblinken in internationale handel, innovatie, duurzame ontwikkeling of het bevorderen van kansen.

De winnaars van de King’s Awards for Enterprise 2025 waren onder meer speelgoedbedrijf Jellycat, interieurbedrijf The Deluxe Group en de milieubewuste camping Guernsey Glamping. Charles ging in Windsor Castle met hen in gesprek.

Charles was niet het enige lid van het Britse koningshuis dat donderdagavond aanwezig was. Ook prinses Anne, prins Edward en hertogin Sophie waren erbij.