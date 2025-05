Charles: onze plicht om verhalen over WO II door te geven

Koning Charles heeft donderdagavond een concert ter ere van de tachtigjarige bevrijding bijgewoond. Tijdens het concert betrad de 76-jarige Britse monarch ook het podium, waar hij zijn dankbaarheid uitte voor de strijdkrachten van destijds.

“Nu, net als toen, zijn we verenigd in het tonen van onze diepste dankbaarheid aan allen die dienden in de strijdkrachten”, aldus Charles. “Eigenlijk alle mensen van dit land, het Gemenebest en daarbuiten, wier vastberadenheid en standvastigheid hielpen het nazisme te vernietigen.” Charles stelde dat “die schuld nooit echt kan worden ingelost”. “Maar we kunnen hen herdenken, en dat zullen we ook doen.”

Charles benadrukte dat bij het herdenken van het verleden ook naar de toekomst gekeken moet worden. “Nu het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt helaas steeds kleiner wordt, is het des te meer onze plicht om hun verhalen door te geven en ervoor te zorgen dat hun ervaringen nooit vergeten worden”, zei hij.

Ook andere leden van het Britse koningshuis waren aanwezig bij het bevrijdingsconcert. Zo werd Charles vergezeld door onder anderen koningin Camilla, prins William en prinses Catherine.