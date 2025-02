Charles op universiteit die onderzoek doet voor gewonde soldaten

Koning Charles heeft woensdag een universiteit in Londen bezocht waar hij Britse militairen ontmoette die tijdens oorlogen in Afghanistan en Irak gewond zijn geraakt. Het Imperial College London doet onderzoek ten behoeve van gewonde militairen.

De Britse koning kreeg onder meer een rondleiding en sprak met een militair die beide onderbenen had verloren nadat hij tijdens een missie in Afghanistan op een verborgen bom was gaan staan. Deze Dave Henson is afgestudeerd aan de universiteit en deed in het verleden als een van de eersten mee aan de Invictus Games, opgezet door Charles’ zoon prins Harry.

Charles nam ook een kijkje bij een machine die simuleert hoe militairen gewond kunnen raken en vervolgens toont hoe hun kans op overleven verbetert als ze goed worden behandeld. Hier bekeek hij onder meer ook een livestream van een chirurg uit Oekraïne en een apparaat dat wordt gebruikt om de duurzaamheid van beenprotheses te testen. De koning werd tijdens zijn bezoek vergezeld door de ambassadeur van Oekraïne, vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie en Oekraïense studenten die aan de Londense universiteit studeren.