Charles opent nieuw hospice en spreekt met patiënten en personeel

Koning Charles heeft het hernieuwde Priscilla Bacon Lodge Hospice in de stad Norwich geopend. Daarvan deelt het Britse hof vrijdag foto’s op social media.

De Britse monarch bracht daar donderdag tijd door met patiënten en hun families, vrijwilligers en personeel. Op foto’s is te zien hoe Charles spreekt met patiënten, waarbij zowel de koning als de anderen een grote lach op hun gezicht hebben.

Het Priscilla Bacon Lodge Hospice is een “ultramoderne palliatieve zorgeenheid”, schrijft het Britse hof, en is speciaal ontworpen om patiënten zorg in hun eigen omgeving te bieden. Naast ziekenhuisbedden zijn ook een dagafdeling en een welzijnscentrum aanwezig in het gebouw.

Charles bezocht de oorspronkelijke Priscilla Bacon Lodge ook al. Dat deed hij in 2012, toen hij nog prins van Wales was.