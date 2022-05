Charles opent nieuwe speeltuin in door hemzelf ontworpen dorpje

Prins Charles heeft vrijdagmiddag een nieuwe speeltuin geopend in het plaatsje Poundbury. Dit dorpje, waar zo’n 4200 mensen wonen, is een experiment van de hertog van Cornwall, op wiens land de gemeenschap gevestigd is.

Op Instagram deelt het account van de prins vrijdagavond beelden van de opening van de speeltuin door de royal eerder op de dag. Getooid in een grijs pak en met een zonnebril op knipt Charles een rood lint door als teken dat de nieuwe speeltuin in gebruik genomen kon worden. Verder is te zien hoe de prins een praatje maakt met aanwezige kinderen en volwassenen. Ook loopt hij lachend langs de glijbaan waar precies op dat moment een kindje van afglijdt.

Poundbury is eigenlijk een soort uitbreiding op de stad Dorchester, in het zuidwesten van Engeland. Charles ontwierp het plaatsje, dat gekenmerkt wordt door een mix van architectonische stijlen, om de standaard woningbouw in het Verenigd Koninkrijk te doorbreken.

Charles had een aantrekkelijke plek voor ogen waar mensen konden wonen, werken en spelen. Tegenwoordig werken er zo’n 2300 mensen in Poundbury. Zij zijn met name werkzaam in een van de 207 winkeltjes, cafés, kantoren en fabrieken in het dorpje.