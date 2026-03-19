Charles opent nieuwe wandelroute langs Engelse kust

Koning Charles heeft donderdag een nieuwe wandelroute in Engeland geopend. De naar de koning vernoemde route voert langs de gehele kust van Engeland en is liefst 4300 kilometer lang.

Charles opende het King Charles England III-pad in Sussex. Hij liep een deel van de route bij de kliffen Seven Sisters, samen met de voorzitter van Natural England en milieuminister Emma Reynolds. Een groot deel van de kustroute bestond al, maar er zijn ook nieuwe paden aangelegd en gedeelten verbeterd. Volgens de BBC is nu 80 procent van de route open en is de rest tegen het einde van het jaar klaar.

Volgens Natural England, het overheidsorgaan dat de route maakte, is het daarmee de langst aangelegde kustwandelroute ter wereld. De aanleg heeft bijna twee decennia geduurd. De ontwikkelaars schatten volgens Britse media dat het een jaar zou duren om de route te lopen.