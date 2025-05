Charles opent parlementair jaar in Canada met boodschap aan Trump

De Britse koning Charles heeft in Ottawa het Canadese parlementaire jaar geopend. Hij benadrukte daarin het belang van zelfbeschikking voor Canada, een verwijzing naar de uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die meerdere malen heeft gezegd Canada te willen annexeren als 51e staat van de Verenigde Staten.

“Democratie, pluralisme, de rechtsstaat, zelfbeschikking en vrijheid zijn waarden die de Canadezen dierbaar zijn en die de regering vastbesloten is te beschermen”, zei Charles. Volgens hem staat de wereld voor “ongekende uitdagingen” en is dit voor Canada een “cruciaal moment”.

De toespraak is niet geschreven door Charles zelf, maar door het kantoor van premier Mark Carney. Hij nam in maart de leiding over van Justin Trudeau en wist vorige maand de verkiezingen te winnen. In de troonrede geeft de regering aan waar de komende tijd de prioriteiten liggen.

Applaus

Het ging bijvoorbeeld ook over de handelsoorlogen die Trump heeft ingezet door hoge importheffingen in te voeren. Charles zei dat Canada er sterker uit kan komen nu de verhoudingen opnieuw worden bepaald. De relatie met de VS zou zijn gebaseerd op “wederzijds respect”.

De koning kon op luid applaus van de Canadese parlementariërs rekenen toen hij de toespraak afsloot met een verwijzing naar het volkslied. “Zoals het volkslied ons herinnert: het ware noorden is inderdaad krachtig en vrij.”

Hoewel Canada geen deel is van het Verenigd Koninkrijk, is de Britse koning nog wel altijd het staatshoofd van de voormalige kolonie. Toch gebeurde het pas twee keer eerder dat de troonrede persoonlijk werd uitgesproken door de vorst zelf. Dat gebeurde in 1957 en 1977, beide keren door Charles’ moeder Elizabeth.