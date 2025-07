Charles opent vleugel islamstudiecentrum Universiteit van Oxford

De Britse koning Charles heeft donderdag bij de jubileumviering van het Oxford Centre for Islamic Studies een nieuwe vleugel geopend. De koning bezocht het islamstudiecentrum van de universiteit vanwege de viering van het 40-jarig bestaan van het centrum. De 76-jarige royal is sinds 1993 beschermheer van het studiecentrum

Op foto’s die het Britse hof deelt van het bezoek is te zien dat de koning er sprak met onder anderen studenten en alumni. In de nieuwe vleugel, de King Charles III Wing, zullen onder meer activiteiten van het Young Muslim Leadership Programme worden georganiseerd, een zomerschoolprogramma waar studenten zich buigen over “kwesties als milieu en duurzaamheid”.

Van Charles’ moeder, koningin Elizabeth, ontving het centrum in 2012 een koninklijke oorkonde.