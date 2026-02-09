Charles opnieuw nageroepen over Andrew en Epstein

De Britse koning Charles is tijdens een bezoek aan Lancashire opnieuw nageroepen over de banden van zijn jongere broer Andrew met de veroordeelde en in 2019 overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Charles begroette het publiek, toen een man een vraag naar hem riep.

“Hoe lang wist je al over Andrew en Epstein?”, is te horen in een video van het moment. De vraag leidde tot boegeroep van andere aanwezigen. Charles leek niet op de vraag te reageren.

De koning werd ook vorige week tijdens een bezoek aan de plaats Dedham nageroepen over de kwestie-Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de zedendelinquent. De voormalige prins had ook contact met Epstein nadat hij al was veroordeeld. Onlangs werden weer Epstein-documenten vrijgegeven waar Mountbatten-Windsor in voorkomt.

Door het nieuws rondom Andrew en Epstein gaat ook veel aandacht uit naar de reactie van de koninklijke familie. In Britse media werd de reactie van prins William en zijn vrouw Catherine maandag breed uitgemeten. Via een woordvoerder lieten de prins en prinses van Wales weten “zeer bezorgd” te zijn over de laatste onthullingen en dat zij denken aan de slachtoffers.