Charles overhandigt ceremonieel zwaard aan Canadese Black Rod

Koning Charles heeft woensdag op Buckingham Palace de zogenoemde Usher of the Black Rod van Canada ontvangen. Deze Gregory Peters kreeg uit handen van de Britse koning een speciaal ceremonieel zwaard overhandigd, deelt het hof op sociale media.

De functie van Usher of the Black Rod bestaat in Canada ruim 150 jaar. Tegenwoordig omvat de functie traditionele, ceremoniële en administratieve taken. In het Verenigd Koninkrijk bestaat de functie al ruim 650 jaar. Sinds 2018 is er een vrouwelijke Black Rod in dienst, Sarah Clarke.

Peters is de zeventiende Usher of the Black Rod van het Canadese Parlement en trad in oktober 2013 in functie. Op het ceremoniële zwaard dat hij van de koning ontving, staan onder meer de initialen van Charles gegraveerd.